Almeno quattro persone sono state uccise da due uomini armati nel santuario di Shah Cheragh, in Iran: secondo i media statali è stato un attacco terroristico

Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco armato compiuto da due uomini nel santuario di Shah Cheragh, un importante luogo di culto sciita che si trova nella città di Shiraz, nel sud dell’Iran. L’agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha parlato esplicitamente di un attacco terroristico: per il momento però l’attacco non è stato rivendicato e non ci sono stati commenti ufficiali in proposito da parte delle autorità. Secondo Tasnim, un’altra agenzia di stampa iraniana associata al corpo militare delle Guardie rivoluzionarie, uno dei due presunti responsabili dell’attacco sarebbe stato arrestato, mentre l’altro sarebbe riuscito a scappare ed è al momento ricercato.

Il santuario di Shah Cheragh è notoriamente molto visitato ed è meta di pellegrinaggio di molti fedeli musulmani sciiti. Lo scorso ottobre a Shah Cheragh in un attacco armato simile furono uccise 15 persone, e in quell’occasione l’azione fu poi rivendicata dall’ISIS (o Stato Islamico), gruppo terroristico islamista composto da musulmani sunniti: sciiti e sunniti formano i due principali rami dottrinali della religione islamica, e le loro profonde divisioni sono state spesso alla base di scontri, attacchi e guerre. A luglio l’Iran aveva impiccato pubblicamente due uomini giudicati colpevoli dell’attacco di ottobre.

