La Russia ha detto di aver evitato un attacco missilistico dell’Ucraina contro il ponte di Crimea

Sabato il governo russo ha detto di avere sventato alcuni attacchi dell’Ucraina contro il ponte di Kerch, che collega la penisola della Crimea al resto della Russia, e contro altri obiettivi in Crimea, un territorio ucraino occupato illegalmente dalla Russia nel 2014. Gli attacchi contro il ponte di Kerch sono stati particolarmente notevoli perché sono stati filmati e fotografati da molte persone che si trovavano nei dintorni: dai video si vede molto fumo alzarsi dall’area del ponte.

Looks like another attack at the Crimean Bridge. Road traffic has been suspended. pic.twitter.com/rmzd4e1ZrJ

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 12, 2023