Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove limitazioni agli investimenti in alcuni settori tecnologici in Cina

Il presidente statunitense Joe Biden ha emesso un ordine esecutivo con cui introduce alcuni limiti agli investimenti in Cina nei settori legati a semiconduttori e chip, intelligenza artificiale, e computer quantistici (un tipo di computer che è molto più veloce e potente di quelli tradizionali). Le restrizioni agli investimenti non riguarderanno questi tre settori nella loro interezza, ma soltanto le specifiche tecnologie che saranno ritenute pericolose per la sicurezza nazionale americana. Il dipartimento del Tesoro ha detto in un comunicato che gli investimenti richiederanno un’autorizzazione e in certi casi saranno addirittura vietati, anche se deve ancora stabilire con precisione quali tecnologie nello specifico saranno interessate da questi limiti.

Il motivo di questo provvedimento, dice l’amministrazione Biden, è la sicurezza nazionale, ma molti lo inseriscono tra tutte quelle misure della guerra commerciale che gli Stati Uniti hanno intrapreso da oltre un anno per limitare l’avanzamento e lo sviluppo tecnologico della Cina in alcuni settori ritenuti particolarmente strategici o sensibili.

