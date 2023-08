La Russia dice di aver abbattuto due droni ucraini diretti verso Mosca

Nella notte tra martedì e mercoledì le autorità russe hanno detto di aver abbattuto due droni ucraini diretti verso la capitale del paese, Mosca. Un drone è stato abbattuto nell’area di Domodedovo, a sud della città, e l’altro nelle vicinanze di un’autostrada a ovest di Mosca.

Nelle ultime settimane gli attacchi o i tentativi di attacco con droni su Mosca sono diventati sempre più frequenti, e stanno contribuendo a cambiare la percezione che i russi hanno della guerra in corso in Ucraina: Mosca è infatti lontana oltre 800 chilometri dalla linea del fronte, e finora c’era stata una diffusa convinzione che non avrebbe subito effetti della guerra, se non economici.

Pubblicità

– Leggi anche: Gli attacchi con i droni su Mosca sono diventati più frequenti