Robbie Robertson, musicista canadese tra i più grandi autori di musica folk degli anni Settanta, è morto a 80 anni. Era stato lo storico leader della Band, collaborò a lungo con Bob Dylan e poi scrisse diverse colonne sonore per il regista Martin Scorsese, che su un leggendario concerto del suo gruppo aveva girato il documentario The Last Waltz. Robertson era malato da tempo, ha detto la famiglia.