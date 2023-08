Ci sono grossi incendi boschivi sull’isola di Maui, alle Hawaii

A Maui, nell’arcipelago statunitense delle Hawaii, sono in corso grossi incendi boschivi che sono stati favoriti dai forti venti legati all’uragano Dora, passato a circa 800 chilometri di distanza dall’isola. A causa degli incendi sono state chiuse alcune strade e 14mila case ed esercizi commerciali sono rimasti senza energia elettrica. Una decina di persone che si erano buttate in mare per sfuggire alle fiamme è stata soccorsa dalla Guardia costiera vicino alla località di Lahaina, una piccola città che si trova nell’ovest di Maui ed è stata circondata dagli incendi.

Maui è la seconda isola più grande delle Hawaii, dopo quella che dà il nome all’arcipelago.