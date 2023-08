Milena Bertolini non sarà più l’allenatrice della Nazionale di calcio femminile

Milena Bertolini ha annunciato con un lettera pubblicata domenica che, come previsto, non sarà più la commissaria tecnica della Nazionale di calcio femminile, ruolo che ricopriva da sei anni. Il contratto di Bertolini sarebbe scaduto alla fine dei Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, che per l’Italia si sono conclusi la scorsa settimana con l’eliminazione ai gironi. Nell’annunciare la fine del suo incarico, Bertolini ha anche risposto alla nota con cui le calciatrici l’avevano criticata per quello che aveva detto dopo l’eliminazione. Bertolini ha scritto: «Questo organismo unitario [la Nazionale, ndr] può esprimere anche qualcosa di meno della somma dei singoli, quando ognuno di noi non subordina il proprio protagonismo in favore della squadra».

