È morto a 92 anni il filosofo e politico Mario Tronti

È morto a 92 anni Mario Tronti, filosofo marxista e politico noto per essere stato tra i principali teorici ed esponenti della corrente operaista della sinistra italiana, che si sviluppò tra gli anni Sessanta e Settanta attorno alla rivista Quaderni Rossi e che considerava la classe operaia il principale soggetto di una auspicata trasformazione sociale e politica dell’Italia. Tronti era nato a Roma nel 1931, e aveva militato fin da giovane nel Partito Comunista Italiano. Nel 1961 fondò con Raniero Panzieri Quaderni Rossi, che lasciò due anni più tardi per fondare la rivista Classe operaia. Le sue idee politiche furono riassunte nel libro del 1966 Operai e capitale. Negli anni successivi insegnò prima Filosofia morale e poi Filosofia politica all’università di Siena, e nel 1992 fu eletto senatore con il Partito Democratico della Sinistra (nato dal dissolto Partito Comunista Italiano). Fu eletto nuovamente in Senato nel 2013 con il Partito Democratico.