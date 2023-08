Un uomo è stato arrestato a Forbach, in Francia, con l’accusa di aver rinchiuso in casa e torturato la propria moglie per dodici anni

Lunedì la polizia francese ha fatto sapere di aver arrestato un uomo tedesco che avrebbe tenuto chiusa in casa e torturato per dodici anni la propria moglie. L’uomo, di cui è stato detto solamente che ha 55 anni, abitava nella città francese di Forbach, nel nord-est del paese, al confine con lo stato tedesco del Saarland. Una fonte della polizia ha detto all’agenzia di stampa AFP che la donna, anch’essa tedesca, è stata trovata nuda con la testa rasata in una camera da letto chiusa. La donna è stata portata in ospedale con fratture a entrambe le gambe e alle dita.

La fonte della polizia ha detto ad AFP che la donna, che ha 53 anni, era riuscita a chiamare la polizia in Germania durante il fine settimana, dicendo di trovarsi rinchiusa in casa dal 2011 e che da allora sarebbe stata torturata più volte dal marito.