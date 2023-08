Due uomini della marina militare degli Stati Uniti sono stati arrestati per aver consegnato alla Cina documenti relativi alla sicurezza nazionale

Le autorità degli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver arrestato due uomini della marina militare statunitense accusati di aver consegnato alla Cina documenti relativi alla sicurezza nazionale. Entrambi erano in servizio in basi della marina militare statunitense della California. Non è chiaro esattamente a chi sia stato consegnato il materiale raccolto dai due uomini: la procura californiana che ha seguito il caso ha parlato genericamente di un funzionario dell’intelligence cinese. L’ambasciata cinese non ha commentato le accuse.

Uno dei due uomini accusati si chiama Wenheng Zhao ed è un sottufficiale di 26 anni: è accusato di cospirazione e corruzione per aver ricevuto quasi 15mila dollari (circa 13.700 euro) in cambio di fotografie e video che contenevano informazioni importanti, come i piani di alcune esercitazioni militari, un progetto ancora da realizzare in una base militare in Giappone e i dettagli sulla sicurezza delle infrastrutture navali degli Stati Uniti. L’altro si chiama Jinchao Wei, ma su di lui oltre al nome non sono state diffuse informazioni dettagliate: non si conosce la sua età né la qualifica all’interno della marina, ma è accusato di cospirazione per aver condiviso informazioni sul funzionamento delle navi d’assalto della marina in cui ha prestato servizio.