È morto l’attore Mark Margolis

È morto a 83 anni l’attore statunitense Mark Margolis, noto soprattutto per aver interpretato l’anziano mafioso Hector Salamanca nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul. Nato a Philadelphia, negli Stati Uniti, nel 1939 da una famiglia ebraica, Margolis studiò recitazione nel prestidioso studio di Stella Adler.

Nel corso della carriera ha recitato in diversi film di Darren Aronofsky – Pi greco – Il teorema del delirio (1998), Requiem for a dream (2000), L’albero della vita (2006), The Wrestler (2008), Il cigno nero (2010) e Noah (2014) – nonchè in Scarface, film di culto del 1983 diretto da Brian De Palma. È apparso anche nel film Ace Ventura: l’acchiappanimali (1994) e in varie serie televisive, tra cui Oz e la soap opera Santa Barbara. Il suo ruolo più famoso è però sicuramente quello che ha interpretato in Breaking Bad e Better Call Saul: Hector “Tio”Salamanca, ex aiutante del boss del crimine messicano Don Eladio rimasto paralizzato e quindi capace di comunicare soltanto usando espressioni facciali e un campanello in ottone fissato sulla sua sedia a rotelle. Per questo ruolo Margolis è anche stato candidato ai premi Emmy nella categoria “miglior guest star in una serie drammatica” nel 2012.