A Stoccolma più di 50 persone sono state ferite in alcuni scontri avvenuti durante un festival dedicato alla cultura eritrea

Giovedì almeno 52 persone sono state ferite durante un festival dedicato alla cultura eritrea a Stoccolma, capitale della Svezia. Durante l’evento sono iniziati alcuni scontri tra diverse centinaia di oppositori del governo eritreo e la polizia svedese. Inizialmente i manifestanti avrebbero dovuto partecipare a una protesta autorizzata vicino al festival, ma nel pomeriggio erano entrati all’interno dell’area in cui si svolgeva l’evento, distruggendo alcuni tendoni e incendiando diverse auto. Quindici persone sono state portate in ospedale, di cui otto con lesioni gravi. Un portavoce della polizia svedese ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che le autorità hanno arrestato «tra le 100 e le 200 persone».

Il festival dedicato alla cultura eritrea viene organizzato regolarmente a Stoccolma fin dagli anni Novanta, ma è spesso stato criticato e considerato come uno strumento di propaganda per il governo eritreo, uno dei più chiusi e repressivi al mondo.