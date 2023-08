È morto il giornalista Edrissa Sanneh, conosciuto come “Idris” di “Quelli che il calcio”

È morto a 72 anni Edrissa Sanneh, giornalista originario del Gambia diventato famoso negli anni Novanta grazie alla trasmissione Quelli che il calcio con il soprannome di Idris, “il gambiano juventino”. Sanneh era arrivato in Italia nel 1972 con una borsa di studio dell’Università per stranieri di Perugia. Aveva lavorato inizialmente come deejay nelle discoteche e radio locali della provincia di Brescia prima di avvicinarsi alla televisione con un breve programma satirico sull’emittente locale Radio Tele Garda, Tele Vù Cumprà, in cui si rifiutava di comprare fazzoletti, accendini e altri oggetti da un venditore ambulante bianco.

Tra il 1993 e il 2009 fu ospite fisso di Quelli che il calcio, programma di intrattenimento a tema sportivo condotto in quel periodo prima da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura. Compito di Sanneh era commentare con riconoscibile entusiasmo le partite della Juventus, sua squadra del cuore. In seguito ha partecipato all’Isola dei famosi e al film Tifosi di Neri Parenti. Negli ultimi anni di carriera ha diretto un telegiornale per una televisione locale di Brescia, dove ha vissuto per quasi tutta la sua vita adulta.