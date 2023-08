Una donna è morta nello scontro tra due imbarcazioni al largo della Costiera amalfitana

Una donna statunitense di 44 anni è morta nello scontro tra un motoscafo e un veliero turistico al largo del fiordo di Furore, in Costiera amalfitana, pochi chilometri a ovest di Amalfi. La donna era in vacanza con la sua famiglia e si trovava a bordo del motoscafo: dopo lo scontro tra le imbarcazioni è stata portata in ospedale a Salerno, dove è morta poco dopo.

Al momento le dinamiche dell’incidente non sono chiare. Stando alle prime ricostruzioni nello scontro è stato leggermente ferito il marito della donna, mentre sembra che nessuno dei passeggeri del veliero abbia subìto ferite. Sul caso è stata aperta un’indagine. Le due imbarcazioni sono sotto sequestro.