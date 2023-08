La Polonia ha schierato nuove truppe al confine con la Bielorussia dopo averla accusata di invasione del proprio spazio aereo

La Polonia ha inviato soldati e mezzi militari al confine con la Bielorussia dopo averla accusata di aver violato il proprio spazio aereo con velivoli militari. La Bielorussia ha negato di aver invaso lo spazio aereo polacco e ha accusato la Polonia di essersi inventata questo pretesto per poter schierare parte del proprio esercito vicino al confine. La Polonia, che fa parte della NATO, è uno dei maggiori alleati dell’Ucraina, mentre la Bielorussia è alleata della Russia, a cui ha concesso di usare zone del proprio territorio per attaccare l’Ucraina.

Le tensioni tra i due paesi si erano intensificate dopo la fallita rivolta armata in Russia del 24 giugno tentata dai mercenari del gruppo Wagner guidati da Yevgeny Prigozhin: la Bielorussia aveva accettato di accogliere sul proprio territorio i militari del gruppo Wagner e da allora il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva in diverse occasioni fatto ironia sull’ipotesi che i membri di Wagner potessero essere intenzionati a superare il confine con la Polonia. Il ministero della Difesa polacco ha detto di aver avvisato la NATO della propria mobilitazione e di aver convocato l’incaricato d’affari bielorusso per un confronto sulla questione.