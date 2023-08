È morto a 70 anni l’attore Paul Reubens, noto per il personaggio comico Pee-wee Herman

È morto a 70 anni l’attore statunitense Paul Reubens, diventato molto noto dagli anni Ottanta per il personaggio di Pee-wee Herman, un uomo adulto che si comporta come se fosse ancora un bambino, e che fu protagonista di programmi, serie e film comici molto famosi negli Stati Uniti, alcuni usciti anche in Italia. Reubens era da anni malato di cancro.

Nel 1992 aveva dovuto mettere da parte il proprio personaggio comico per via di una vicenda giudiziaria che l’aveva coinvolto dopo un arresto per atti osceni in luogo pubblico in un teatro della Florida e che danneggiò la sua reputazione. Nel 2016 aveva recitato per l’ultima volta come Pee-wee Herman nel film Pee-wee’s Big Holiday, scritto da lui e distribuito da Netflix.