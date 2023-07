Il governo ha detto che rimuoverà la scadenze fiscali nelle aree colpite dal maltempo e dagli incendi

Il ministero dell’Economia ha annunciato che darà la possibilità di pagare tasse e contributi oltre la scadenza del 31 luglio alle persone che abitano nelle aree colpite dal maltempo e dagli incendi. Il ministero ha così accolto un appello diffuso negli ultimi giorni dal sindacato UNICO, l’unione italiana commercialisti.

Non è ancora chiaro quando sarà approvato il rinvio delle scadenze: prima il governo dovrà individuare con precisione i territori coinvolti dal provvedimento. Molto dipenderà dal livello di dettaglio territoriale a cui si spingerà: se cioè saranno coinvolte intere regioni, province oppure direttamente i comuni interessati dagli eventi degli ultimi giorni.

Dalla nota diffusa dal ministero e dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo non è chiaro nemmeno in cosa consista il rinvio della scadenza, cioè se alle aziende e alle persone in ritardo saranno scontate le eventuali sanzioni oppure se ci sarà un provvedimento più ampio per evitare che siano emesse sanzioni.