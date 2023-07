A luglio l’inflazione è scesa sia in Italia che nell’Eurozona

A luglio l’inflazione è diminuita sia in Italia che negli altri paesi dell’Eurozona, cioè quelli che adottano l’euro come moneta. In Italia il tasso di inflazione è sceso dal 6,4 al 6 per cento rispetto a un anno fa; rispetto al mese precedente i prezzi sono cresciuti dello 0,1 per cento, mentre a giugno erano rimasti stabili. Nell’Eurozona il tasso di inflazione è diminuito dal 5,5 per cento al 5,3 per cento rispetto a luglio dello scorso anno. Rispetto a giugno i prezzi sono leggermente scesi, dello 0,1 per cento.

L’inflazione sta calando perché da mesi si stanno riducendo i prezzi dell’energia, ma anche grazie alle politiche di aumento dei tassi di interesse portate avanti dalle banche centrali. Non vuol dire che i prezzi stiano scendendo, ma solo che gli aumenti stanno diventando gradualmente sempre meno intensi: il costo della vita sta comunque continuando a salire.

