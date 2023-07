Almeno 5 persone sono state uccise in un attacco russo contro un edificio residenziale di Kryvyi Rih, nel sud dell’Ucraina

Lunedì ci sono stati molti bombardamenti su diverse zone dell’Ucraina: uno di questi ha ucciso almeno 5 persone e causato danni estesi nella città di Kryvyi Rih, nel sud del paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Telegram che un edificio residenziale è stato colpito da due missili balistici e parzialmente distrutto. Ci sono decine di feriti e molte persone ancora intrappolate sotto le macerie. Sempre secondo Zelensky, sarebbero attualmente impiegate nelle operazioni di soccorso oltre 350 persone. Le persone nell’edificio erano tutte civili e tra quelle uccise c’era anche un bambino di 10 anni. Secondo le autorità ucraine lunedì l’esercito russo avrebbe lanciato 4 missili balistici e ci sarebbero stati oltre 40 bombardamenti russi su obiettivi civili e militari in tutta l’Ucraina.

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha detto che i bombardamenti e gli attacchi missilistici di lunedì sono una risposta agli attacchi con i droni in territorio russo dell’esercito ucraino. Gli attacchi ucraini in Russia sono diventati molto più frequenti nell’ultimo periodo: l’ultimo, domenica, aveva danneggiato due edifici a Mosca, la capitale, senza causare morti né feriti. Le autorità ucraine continuano a non rivendicare apertamente questi attacchi.

Rescue operation continues in Kryvyi Rih on the site of Russian missiles' hits. Preliminary, two ballistic missiles. Floors four through nine of the residential building have been completely destroyed. The work is difficult – parts of the building's structure were falling down.… pic.twitter.com/Xa7AzkFoH4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2023