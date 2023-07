Il figlio del presidente colombiano Gustavo Petro è stato arrestato per riciclaggio di denaro

In Colombia la polizia ha arrestato il figlio del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, nell’ambito di una più ampia indagine su un giro di riciclaggio di denaro. Petro, che ha 37 anni ed è a sua volta un politico, è accusato di aver ricevuto denaro da alcuni trafficanti di droga con cui poi avrebbe finanziato la campagna elettorale del padre, eletto nel maggio del 2022. L’uomo ha respinto ogni accusa e si è detto disponibile a collaborare con le autorità. Nell’ambito della stessa indagine è stata arrestata anche la sua ex moglie, Daysuris del Carmen Vásquez.

Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, ha smentito di aver ricevuto denaro proveniente da traffico di droga per la sua campagna elettorale. Ha scritto su Twitter che «come padre» è molto ferito dal fatto che suo figlio sia in carcere, ma «come presidente della Repubblica» farà in modo che la procura possa indagare senza interferenze.

