Nei giorni scorsi circa cento globicefali, cetacei della famiglia dei delfini, si sono arenati lungo una spiaggia a est di Albany, nel sud dello stato dell’Australia Occidentale, e nonostante gli sforzi per riportarli in acqua più della metà di loro è morta. Sono stati tra gli animali da fotografare in settimana, prima di arenarsi, e uno di loro soccorso da un volontario. Poi una lumaca molto da vicino, una mantide religiosa, due piranha e un cucciolo di giaguaro.