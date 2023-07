In Australia un elicottero militare con a bordo quattro persone è precipitato e ora è disperso

Venerdì un elicottero militare con a bordo quattro persone è precipitato vicino alle coste del Queensland, in Australia: al momento sia il mezzo che l’equipaggio risultano dispersi. L’incidente è avvenuto attorno alle 22:30 ora locale (le 14:30 in Italia) durante un’esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti nella zona dell’isola di Hamilton, nella parte settentrionale dello stato: il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha detto che l’elicottero si è schiantato vicino all’isola di Lindeman, pochi chilometri più a sud. Dal momento che all’esercitazione stava partecipando un altro elicottero le ricerche sono state avviate immediatamente: finora però non è stato trovato nulla, ha detto Marles.