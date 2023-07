Getir, l’azienda turca di consegna della spesa a domicilio, ha annunciato che chiuderà in Italia, Spagna e Portogallo

Getir, l’azienda turca che offre servizi di consegna della spesa a domicilio in pochi minuti, ha annunciato che chiuderà in Italia, Spagna e Portogallo. La società lo ha fatto sapere con una breve nota, senza dare ulteriori informazioni su quanto tempo impiegherà per chiudere le proprie filiali in ciascuno dei tre paesi. Nella nota Getir non spiega in modo esplicito le ragioni del ritiro, ma dice di voler concentrare le proprie risorse nei paesi da cui ottiene i maggiori ricavi: Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Turchia generano il 96 per cento dei ricavi dell’azienda, dice la nota. Secondo i sindacati di categoria, in Italia Getir ha circa 370 dipendenti, ma al momento non è chiaro cosa ne sarà di loro.

Getir è l’ultima di una serie di importanti società di consegna a domicilio che chiudono in Italia: lo scorso anno lo aveva già fatto Gorillas, concorrente di Getir sulla spesa a domicilio, e più di recente ha annunciato la sua chiusura anche Uber Eats, la divisione di Uber che offre servizi di consegna del cibo a domicilio.