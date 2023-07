Celebripost

L’assenza forzata di attori e attrici di Hollywood agli eventi promozionali – per via dello sciopero che è iniziato due settimane fa – lascia più spazio a personaggi famosi in altre parti del mondo o a impegni differenti: gli attori Aaron Paul e Bryan Cranston sono stati fotografati a un torneo di ping pong di beneficenza, poi ci sono Matteo Paolillo (della serie tv Mare fuori) al Giffoni Film Festival, Bruce Springsteen a Monza e Kim Kardashian, Serena Williams, DJ Khaled e Puff Daddy a vedere giocare Lionel Messi con l’Inter Miami. La deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez si è vista tra quelli impegnati nei picchetti per lo sciopero di Hollywood, e l’attore britannico Brian Cox è stato fotografato a una manifestazione di solidarietà aa Londra. Poi ci sono il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Patrick Zaki al suo rientro in Italia e Kevin Spacey dopo essere stato assolto.