Almeno 21 persone sono morte nel ribaltamento di una barca in un lago a sud-est di Manila, nelle Filippine

Nel pomeriggio di giovedì almeno 21 persone sono morte dopo che una barca si è ribaltata nel lago Laguna de Bay a sud-est di Manila, la capitale delle Filippine. La barca si è capovolta a 46 metri dalla riva, all’altezza del villaggio di Kalinawan, sulla sponda nord del lago, quando i passeggeri a bordo si sono improvvisamente spostati su un lato perché spaventati dal forte vento. Altre 40 persone che erano a bordo sono state salvate nelle operazioni di soccorso. Al momento non è chiaro quanti fossero complessivamente i passeggeri sulla barca.

Da circa una settimana il tifone Doksuri sta provocando piogge monsoniche stagionali in un’ampia zona dell’arcipelago delle Filippine, che hanno causato frane, inondazioni e la caduta di alberi. Al momento ci sono migliaia di persone sfollate e negli scorsi giorni nove persone erano già morte a causa del maltempo. Fra martedì e mercoledì molti viaggi in mare e nei laghi erano stati annullati, ma alcuni divieti di navigazione erano stati revocati già giovedì mattina, quando le condizioni meteorologiche erano migliorate in molte aree. Il portavoce della Guardia costiera, il retroammiraglio Armand Balilo, ha dichiarato che la nave che si è ribaltata era stata autorizzata a salpare, nonostante il vento fosse ancora forte.

Pubblicità

Incidenti di questo tipo sono comuni nelle Filippine a causa delle frequenti tempeste, della cattiva manutenzione e del sovraffollamento delle imbarcazioni, oltre che della scarsa applicazione delle norme di sicurezza.