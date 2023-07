Bronny James, figlio di LeBron James, ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a basket ed è ricoverato da lunedì

Bronny James, figlio del quattro volte campione NBA LeBron James, è ricoverato in ospedale da lunedì dopo aver avuto un arresto cardiaco mentre si allenava con la sua squadra di basket universitaria a Los Angeles. James, che ha 18 anni, è in condizioni stabili: la notizia del suo ricovero è stata comunicata martedì da un portavoce della famiglia. «Chiediamo rispetto e privacy e aggiorneremo la stampa quando ci saranno più informazioni», ha aggiunto il portavoce.

James aveva scelto di giocare per la University of Southern California lo scorso maggio e in molti ritenevano potesse passare in NBA già la prossima stagione attraverso il draft, l’evento in cui le trenta squadre del campionato scelgono i migliori giocatori provenienti dai college. Il padre, che a 38 anni gioca ancora con i Los Angeles Lakers, ha parlato più volte della sua intenzione di giocare in NBA con uno dei figli prima di ritirarsi.