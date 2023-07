Il Partito del popolo della Cambogia ha dichiarato la propria vittoria alle elezioni, svolte senza veri oppositori

Il Partito del popolo (PPC) della Cambogia ha detto di avere vinto le elezioni nel paese per rinnovare l’Assemblea nazionale, la Camera bassa del parlamento, che insieme all’altra camera, il Senato, ha il potere di nominare il primo ministro. Ufficialmente i partiti candidati alle elezioni erano 18, ma fin da subito si sapeva che avrebbe vinto il PPC, guidato dall’attuale primo ministro Hun Sen, che governa il paese ininterrottamente dal 1998 e che ha trasformato il governo della Cambogia in un regime autoritario. Oltre ad avere fortemente limitato la libertà di stampa, ha perseguitato ed escluso i partiti di opposizione e ha usato tribunali e forze di sicurezza per intimidire i propri oppositori politici. Secondo la Commissione elettorale della Cambogia, l’affluenza alle urne è stata di 8,1 milioni di persone.