Quattro persone sono disperse per le alluvioni in Nuova Scozia, in Canada

Quattro persone sono disperse a causa delle alluvioni in Nuova Scozia, provincia a est del Canada sull’Oceano Atlantico dove da venerdì vanno avanti fortissimi temporali. Sono caduti tra i 15 e i 25 centimetri d’acqua in un giorno, che hanno causato inondazioni, distrutto strade e allagato edifici. Le persone disperse si trovavano a bordo di due auto che sono state completamente sommerse dall’acqua: tra loro c’erano anche due bambini. Altre cinque persone a bordo delle due auto sono riuscite a salvarsi. Il primo ministro della provincia, Tim Houston, ha detto che al momento non risultano altre persone disperse e non ci sono morti.

Sabato sera in Nuova Scozia è stato dichiarato uno stato di emergenza che resterà in vigore almeno fino al 5 agosto: servirà a imporre alle persone della zona limitazioni negli spostamenti e a stanziare fondi e risorse per aiutare la popolazione a riparare i danni. Secondo Houston i danni alle case sono «alquanto inimmaginabili». L’alluvione in Nuova Scozia è l’ultimo di una serie di eventi meteorologici estremi negli ultimi mesi in Canada, che quest’anno ha subìto la peggiore stagione degli incendi boschivi nella propria storia.