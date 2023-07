Sulle prime pagine di oggi si parla ancora molto del caldo eccezionale e dei danni del maltempo, che hanno riguardato soprattutto il nord Italia. Per la politica, alcuni giornali tornano sulla discussa proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo, e in particolare Repubblica parla di una possibile apertura alla legge da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi inoltre dovrebbe arrivare in Italia Patrick Zaki, pochi giorni dopo aver ricevuto la grazia in Egitto dal presidente Abdel Fattah al Sisi. Per gli esteri si parla soprattutto di guerra in Ucraina, con il Corriere della Sera e la Repubblica che hanno due reportage dal fronte. I giornali sportivi parlano soprattutto di calciomercato, mentre sta finendo il Tour de France.