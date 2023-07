L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista 4×1.500 metri in acque libere nei Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. La squadra italiana, composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, ha finito la gara davanti a quella ungherese e a quella australiana. Per l’Italia è la prima medaglia d’oro a questi Mondiali e la sesta in totale, dopo le tre d’argento e le due di bronzo vinte nei giorni scorsi.