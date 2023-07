Mercoledì sera WhatsApp non ha funzionato a molti utenti in Italia e all’estero. Secondo Downdetector, la piattaforma che raccoglie e notifica le informazioni relative al malfunzionamento di moltissime applicazioni, i problemi dell’app di messaggistica sono cominciati verso le 22 italiane, e si sono gradualmente risolti verso le 22:50. Al momento non ci sono state comunicazioni al riguardo da parte di Meta, la società che possiede WhatsApp.