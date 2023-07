Emmanuel Macron ha deciso di confermare Élisabeth Borne nel ruolo di prima ministra della Francia

Lunedì un funzionario dell’ufficio della presidenza francese ha fatto sapere che il presidente Emmanuel Macron non intende fare un rimpasto del governo, come gli viene chiesto da mesi da critici e opposizioni. Macron ha invece deciso di mantenere al suo posto Élisabeth Borne, l’attuale prima ministra, così come tutti i membri più importanti del governo.

Da settimane in Francia circolavano voci sulla possibilità di un rimpasto. Borne era già molto contestata perché considerata la principale responsabile della controversa riforma delle pensioni approvata ad aprile dopo forti contestazioni. La sua leadership era stata messa ulteriormente in discussione in seguito ai ripetuti episodi di scontri tra polizia e manifestanti, iniziati dopo l’uccisione dell’adolescente Nahel M. da parte di un poliziotto a fine giugno.

Il presidente ha detto che terrà un discorso sui propri piani per il futuro del governo entro la fine della settimana, prima di partire per un viaggio istituzionale in Oceania, ma che «per garantire stabilità e continuità nel lavoro del governo» ha per ora deciso di confermare Borne nel suo ruolo. I media francesi hanno detto che Borne sta preparando «alcuni aggiustamenti», sottintendendo che non intende cambiare in modo significativo la composizione del governo.