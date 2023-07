L’azienda di orologi Swatch ha fatto causa al governo della Malesia per aver rimosso dai rivenditori locali 172 orologi coi colori dell’arcobaleno

Swatch, l’azienda svizzera che produce orologi, ha fatto causa al governo della Malesia per aver ritirato dai propri rivenditori locali 172 orologi color arcobaleno, associato alla comunità LGBT+. In Malesia i rapporti tra persone dello stesso sesso sono considerati un reato, e gli orologi in questione erano stati ritirati da una serie di rivenditori lo scorso maggio, in un’operazione di un’unità di polizia del ministero dell’Interno della Malesia, perché «presentavano elementi LGBT». La causa di Swatch era stata depositata lo scorso 24 giugno in un tribunale di Kuala Lumpur, capitale della Malesia, ma è stata resa nota solo lunedì dal quotidiano locale Malay Mail.

Nella causa, Swatch ha sostenuto che i suoi orologi non fossero «in alcun modo in grado di provocare turbamenti dell’ordine pubblico o della morale o violazioni della legge», e ha aggiunto che non avevano legami con l’attivismo LGBT+. Dei 172 orologi sequestrati, alcuni erano quelli della collezione creata per il Pride, il mese di iniziative e manifestazioni per i diritti delle persone LGBT+. Swatch ha chiesto un risarcimento economico e la restituzione degli orologi, sostenendo che la propria reputazione commerciale sia stata danneggiata dalle azioni del governo della Malesia e di aver subìto un danno economico.