“Una mamma per amica” e “I Soprano” esistono nello stesso universo?

Da alcuni giorni fan e commentatori di serie tv stanno discutendo online di un apparente paradosso creato da due famosissime serie tv dei primi anni Duemila, che per diversi motivi sono tornate di moda negli ultimi anni. Una è I Soprano, che fu prodotta da HBO e andò in onda tra 1999 e il 2007 (dal 2001 in Italia) dando secondo molti inizio all'”era delle serie televisive”. L’altra è Una mamma per amica, creata da Amy Sherman-Palladino e andata in onda tra il 2000 e il 2007 (dal 2002 in Italia).

Il paradosso nasce dal fatto che le due serie si citano reciprocamente. Nel quarto episodio della sesta stagione dei Soprano il boss mafioso Paulie Gualtieri fa irruzione in una casa in cui c’è una televisione accesa che mostra le scene di un episodio di Una mamma per amica. E nel diciassettesimo episodio della settima stagione di Una mamma per amica una delle protagoniste, Lorelai Gilmore, fa una battuta sull’abbigliamento del padre, chiedendogli se debba andare a pranzo con Tony Soprano, che è appunto il protagonista dei Soprano.

Come scrive u/Firstasatragedy, l’utente di Reddit che per primo ha fatto notare la cosa nel 2020 e il cui post è stato molto ripreso online in questi giorni, «questo significa che sia i Soprano che Una mamma per amica esistono come programmi televisivi nel rispettivo universo».

Il paradosso nasce dal fatto che «quando le protagoniste di Una mamma per amica guardano i Soprano nel proprio universo, vedranno se stesse nella serie tv. E quando Tony Soprano guarda Una mamma per amica, sarà testimone di un riferimento a se stesso. È come l’effetto che creano due specchi quando li metti uno di fronte all’altro: gli universi di Una mamma per amica e dei Soprano si replicano all’infinito».

La questione sta incuriosendo moltissime persone online anche perché Una mamma per amica e i Soprano all’epoca erano pensati per due tipi di spettatori piuttosto diversi, e perché entrambe sono serie molto realistiche, in cui non esistono eventi soprannaturali inspiegabili. «Potremmo immaginare una fantastica sceneggiatura horror o di fantascienza in cui un giorno Lorelai e Rory stanno guardando la televisione e notano che qualcosa che è successo loro appare sulla televisione dei Soprano», ha scritto Mike Bedard sul blog Looper. «Sarebbe come Truman Burbank che vede un riflettore cadere dal cielo in The Truman Show. Si renderebbero conto che qualcuno ha registrato tutto ciò che hanno fatto finora e l’ha trasposto in una serie tv. Lo stesso succederebbe a Tony se sentisse il suo nome in una serie che sta guardando. Questo apre a tantissime possibilità terrificanti».

