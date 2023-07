Il crollo di un palazzo a Torre del Greco

Domenica mattina è crollato un palazzo di tre piani a Torre del Greco, città dell’area metropolitana di Napoli. Il crollo è avvenuto verso le 11:30 al civico 61 di corso Umberto I, all’angolo con vicolo Pizza, nel centro storico della città.

Il palazzo era abitato, anche se non è ancora chiaro quante persone fossero all’interno al momento del crollo: due persone sono state estratte vive dalle macerie dai soccorritori, ma si teme che ce ne siano ancora intrappolate. Al momento non si conoscono le cause del crollo e non si sanno le esatte condizioni delle persone estratte dalla macerie, che ora si trovano in ospedale.