A Milano è crollato un edificio di tre piani in ristrutturazione: non c’erano persone all’interno

Nella notte tra venerdì e sabato a Milano è crollato un edificio di tre piani in ristrutturazione. Secondo le verifiche dei vigili del fuoco non erano presenti persone all’interno del palazzo al momento del crollo, le cui cause per ora non sono note: non ci sono feriti. L’edificio si trova in via Sciesa, vicino a piazza Cinque Giornate, e non affaccia sulla strada ma è all’interno di un caseggiato che non è stato danneggiato.

#Milano, #crollo nella notte di una palazzina in fase di ristrutturazione in zona Porta Romana: dopo aver escluso con squadre #USAR e #cinofili dei #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte, sono al momento in corso verifiche tecniche [#15luglio 7:45] pic.twitter.com/2uh37iUdWa — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 15, 2023