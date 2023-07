In Corea del Sud almeno 10 persone sono morte e più di 6mila sono state evacuate a causa delle alluvioni degli ultimi giorni

Negli ultimi tre giorni in Corea del Sud ci sono state piogge molto intense che hanno causato alluvioni in diverse zone del paese. Le alluvioni hanno provocato delle frane e la morte di almeno 10 persone; ci sono ancora diversi dispersi e il numero dei morti potrebbe salire nelle prossime ore. La situazione più preoccupante è quella della provincia del Chungcheong Settentrionale, nel centro del paese, dove la diga della città di Gosean non contiene più tutta l’acqua piovana. Le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione di più di 6mila persone che abitano nelle zone limitrofe.