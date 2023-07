Celebripost

Per la prima volta dal 1960 il sindacato degli sceneggiatori e quello degli attori statunitensi (rispettivamente WGA e SAG-AFTRA) sono in sciopero contemporaneamente: tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana c’è la presidente della SAG-AFTRA Fran Drescher, nota principalmente per essere stata La Tata nell’omonimo telefilm, alla conferenza stampa mentre annuncia lo sciopero. Tra una prima di Barbie e l’altra, sono arrivate poi alcune foto dalla campagna promozionale di Oppenheimer (che insieme a Barbie è il film più atteso dell’estate), con Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh e Robert Downey Jr. Poi ci sono Zoe Saldana e Nicole Kidman, Tom Hiddleston, Brad Pitt e Alicia Keys, tra gli altri.