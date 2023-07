In California c’è una lontra marina che ruba le tavole da surf

Dal 2021 è sempre più frequente per le persone che fanno surf a Santa Cruz, in California, imbattersi in una lontra marina che prova a rubare le loro tavole, spesso riuscendoci. L’animale, una femmina di cinque anni identificata come “lontra 841”, non ha mai ferito un surfista, ma durante lo scorso weekend il suo comportamento è diventato più aggressivo, al punto che i funzionari locali del Dipartimento per la pesca e la fauna selvatica hanno deciso di catturarla.

Come spiegato da un recente articolo del New York Times, non è chiaro perché la lontra abbia questo comportamento, ma potrebbe avere a che fare con il modo in cui è stata cresciuta. Le lontre hanno generalmente paura degli esseri umani ed è raro che si avvicinino a loro, ancora meno che li attacchino. Le poche che si avvicinano lo fanno durante gli sbalzi ormonali che coincidono con una gravidanza, o come risultato dell’essere state nutrite o avvicinate ripetutamente dalle persone.

Pubblicità

La lontra 841 è nata e cresciuta in cattività nell’acquario di Monterey Bay, vicino a Santa Cruz. Sua madre era orfana ed era stata cresciuta in cattività, e quando fu lasciata in libertà si abituò a essere nutrita dalle persone che frequentavano le spiagge. A un certo punto cominciò a salire sui kayak per farsi dare del cibo, e fu quindi catturata e rimessa in cattività. Fu a questo punto che partorì 841, che restò con lei fino allo svezzamento.

Quando fu separata dalla madre e trasferita nell’acquario di Monterey Bay, per aumentare le possibilità di 841 di inserirsi con successo in natura, i biologi che si occupavano di lei adottarono misure per evitare che stringesse legami con gli esseri umani, tra cui indossare maschere e tute che nascondessero il loro aspetto.

Dopo solo un anno dal suo rilascio in natura, però, 841 ha cominciato ad avvicinarsi alle persone e le sue interazioni con i surfisti sono diventate sempre più frequenti. Solo nell’ultima settimana l’animale ha rubato tre tavole da surf, con comportamenti sempre più aggressivi: in un caso ha reciso il filo che legava la tavola alla caviglia della persona che la stava usando, mentre in un altro ha staccato a morsi dei pezzi della tavola.

Un adolescente che stava facendo surf con un amico e che non è scappato, né ha provato a scacciarla, ha detto al New York Times che la lontra era molto tranquilla ed è rimasta con loro per un po’ prima di andarsene. Tuttavia, rimanerle vicino può essere rischioso perché i denti delle lontre sono molto affilati e la loro mascelle sono capaci di rompere i gusci delle vongole, e quindi anche potenzialmente di ferire gravemente una persona. Nel caso questo avvenisse, lo stato sarebbe costretto ad uccidere l’animale.

Le autorità hanno chiesto di evitare la lontra a tutti i costi e di non pubblicare suoi video su internet. Si sta provando a catturarla, anche se diversi tentativi non hanno avuto successo. Una volta presa, la lontra sarà portata all’acquario di Monterey Bay, prima di essere trasferita definitivamente in un altro acquario.

Le lontre marine sono una specie a rischio di estinzione che si trova, negli Stati Uniti, solo lungo la costa centrale della California. Si stima che prima del 1848, anno in cui la California fu ceduta dal Messico agli Stati Uniti, gli esemplari di lontre marine nell’area fossero centinaia di migliaia. Tuttavia, quando molti coloni statunitensi si spostarono ad occidente durante il periodo della corsa all’oro, la specie fu cacciata fin quasi all’estinzione, prima che fosse posto un divieto nel 1911. Oggi ne rimangono circa 3.000 esemplari, molti dei quali vivono in aree frequentate da kayakisti e surfisti.