Un uomo ha fatto causa a Fox News per averlo indicato come organizzatore dell’attacco al Congresso statunitense del 2021

Ray Epps, un ex marine statunitense sostenitore dell’ex presidente Donald Trump, ha fatto causa al canale di notizie Fox News e al suo ex presentatore Tucker Carlson, entrambi punti di riferimento per la destra del paese, perché avevano sostenuto che Epps avesse collaborato con l’FBI per organizzare l’attacco al Congresso statunitense compiuto il 6 gennaio 2021 da sostenitori del presidente uscente Donald Trump con l’intento di fermare il processo di ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Fox News aveva sostenuto che Epps avesse organizzato l’attacco con l’obiettivo di mettere in cattiva luce i sostenitori di Trump. Epps sostiene che l’accusa sia falsa.

Negli ultimi mesi Fox News ha dovuto affrontare diverse cause legali: ad aprile ha accettato di rimborsare 787,5 milioni di dollari a Dominion Voting Systems, e ha un’altra causa ancora aperta con Smartmatic. Si tratta di due aziende che producono sistemi per il voto elettronico, che hanno accusato Fox News di averle danneggiate diffondendo notizie false dopo le elezioni presidenziali del 2020. A giugno il canale aveva accettato di risarcire con 12 milioni di dollari l’ex produttrice Abby Grossberg, che aveva accusato Carlson di avere creato un clima ostile e discriminatorio nella redazione.

Epps era stato filmato il 5 e il 6 gennaio 2021 a Washington mentre incitava altre persone a introdursi nel Campidoglio, la sede del Congresso. È stato interrogato dall’FBI e anche da una commissione parlamentare, e ha sempre negato di aver avuto qualsiasi rapporto con le forze dell’ordine nell’organizzazione dell’attacco. Secondo l’avvocato di Epps, le ripetute accuse sollevate dal popolarissimo conduttore Tucker Carlson avrebbero reso la sua vita molto difficile, costringendolo a chiudere la sua attività e a lasciare lo stato in cui abitava, l’Arizona.

