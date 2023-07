È stato confermato lo sciopero del personale di Trenitalia e Italo per giovedì 13 luglio, dopo che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva provato a farlo rientrare

I sindacati di categoria hanno confermato lo sciopero del personale di Trenitalia e Italo previsto per domani, giovedì 13 luglio. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva convocato per una riunione al ministero i sindacati e i datori di lavoro, per provare a trovare un accordo che evitasse lo sciopero e quindi i disagi per chi viaggia in treno. L’incontro è effettivamente avvenuto ma non è stato risolutivo, hanno fatto sapere i sindacati, perciò lo sciopero non è stato revocato.

Come era già stato annunciato, lo sciopero durerà dalle 3 di notte di giovedì alle 2 di notte di venerdì. Saranno comunque garantite le corse nazionali elencate nelle tabelle diffuse da Trenitalia e quelle dei treni regionali nelle fasce orarie più utilizzate dai pendolari (6:00-9:00 e 18:00-21:00). Tra le ragioni dello sciopero, elencate dai sindacati in un comunicato, ci sono «l’assenza di un adeguato piano di assunzioni», l’indisponibilità delle aziende a trovare soluzioni per le «criticità denunciate da lavoratrici e lavoratori», l’«impossibilità a fruire delle ferie maturate» e «turni di lavoro insostenibili».