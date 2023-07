Due bambini sono stati trovati morti in una vasca per l’irrigazione a Manfredonia, in Puglia

Nella notte fra martedì e mercoledì due fratelli di 6 e 7 anni sono stati trovati morti in una vasca per l’irrigazione a Manfredonia, in provincia di Foggia, in Puglia. I due bambini erano scomparsi nel pomeriggio e i genitori avevano allertato la polizia. Le ricerche si erano concentrate già martedì sera su una grande vasca per la raccolta dell’acqua piovana accanto alla quale erano state trovate le ciabatte dei due bambini, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa. La vasca è profonda tre metri e grande 40 metri per 40, i corpi sono stati recuperati da una squadra di sommozzatori e dai Vigili del fuoco: le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare e non si sa come i bambini siano finiti nella vasca.