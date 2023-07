Il New York Times ha annunciato che chiuderà la propria redazione sportiva e che affiderà la copertura dello sport a The Athletic

Il New York Times ha annunciato che chiuderà la propria redazione sportiva e che la copertura e la pubblicazione degli articoli di sport per il giornale sarà affidata al sito sportivo The Athletic, sia online sia nella versione cartacea. The Athletic era stato acquisito nel gennaio dello scorso anno dal New York Times con una spesa intorno ai 550 milioni di dollari, operazione che aveva permesso al giornale di acquisire una redazione di oltre 400 giornalisti che si occupano di numerosi sport, pubblicando circa 150 articoli al giorno.

Nel corso dei prossimi mesi, il New York Times provvederà a ricollocare i 35 giornalisti della propria redazione sportiva in altre aree del giornale e, almeno per ora, non è previsto il licenziamento di personale. La decisione era attesa da tempo, considerato che negli ultimi anni la copertura delle notizie sportive era sensibilmente diminuita sul giornale. The Athletic non è ancora in attivo e nei primi tre mesi di quest’anno ha registrato perdite per 7,8 milioni di dollari, in compenso le persone abbonate al sito sono passate da un milione dello scorso anno a tre milioni nei primi mesi del 2023. Al notevole aumento hanno contribuito i vari piani di abbonamento in accoppiata con quelli del New York Times.