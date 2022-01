Il New York Times comprerà il sito sportivo The Athletic

Giovedì la società che possiede il New York Times ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare il sito sportivo The Athletic per 550 milioni di dollari. The Athletic è un sito di approfondimento sportivo fondato nel 2016, ha circa 600 dipendenti e negli ultimi anni è diventato uno dei siti di sport in lingua inglese più apprezzati a livello internazionale. Sotto la proprietà della New York Times Company, la redazione di The Athletic sarà diversa e autonoma da quella della sezione sportiva del New York Times.

L’accordo raggiunto permetterà alla New York Times Company di avvicinarsi al suo obiettivo di raggiungere i 10 milioni di abbonamenti entro il 2025, dato che agli oltre 8 milioni di abbonati attuali al New York Times (tra versione digitale e cartacea) si aggiungeranno i circa 1,2 milioni di The Athletic.