La calciatrice statunitense Megan Rapinoe ha annunciato che si ritirerà

Megan Rapinoe, una delle calciatrici più note al mondo, ha annunciato che si ritirerà al termine della stagione. Rapinoe ha 38 anni e con la Nazionale di calcio degli Stati Uniti ha vinto le Olimpiadi di Londra nel 2012 e gli ultimi due mondiali. Nel 2019 ha vinto il Pallone d’oro come miglior calciatrice dell’anno. Dal prossimo 20 luglio giocherà il suo quarto campionato mondiale in Australia e in Nuova Zelanda. Negli ultimi anni Rapinoe ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione per la parità di retribuzione tra i calciatori e le calciatrici.

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy

— Megan Rapinoe (@mPinoe) July 8, 2023