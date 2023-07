Anche TikTok ora ha un servizio di streaming musicale su abbonamento

Dopo alcuni mesi in cui se ne era parlato sui siti di tecnologia ByteDance, l’azienda proprietaria del social network TikTok, ha presentato un nuovo servizio di streaming musicale su abbonamento. Si chiama TikTok Music, contiene i cataloghi musicali delle più grandi case discografiche – Universal, Warner e Sony – e ha funzioni molto simili a quelle di servizi di streaming musicali già diffusi come Spotify, Apple Music e Amazon Music. Al momento è disponibile solo in Brasile e Indonesia, due dei mercati non occidentali più grandi.

Negli ultimi anni la diffusione di TikTok ha avuto un grande impatto sul settore musicale, per via dell’algoritmo che individua le canzoni più usate ed efficaci nei brevi video che ogni giorno vengono pubblicati sulla piattaforma e le ripropone fino a renderle virali in tutto il mondo. Questo meccanismo ha avuto spesso effetti sulle classifiche musicali, e ha orientato le scelte di molti produttori e cantanti che ora cercano attivamente di fare canzoni che possano avere successo sulla piattaforma. Una delle cose che si potranno fare con TikTok Music sarà proprio passare dai video musicali di pochi secondi di TikTok alle canzoni integrali da cui le tracce sono tratti.

TikTok Music però non è del tutto una novità: in Indonesia e Brasile nel 2020 ByteDance aveva già presentato Resso, un servizio simile ma gratuito che verrà chiuso a partire da settembre. Resso esiste anche in India, ma al momento ByteDance non ha fatto sapere se TikTok Music arriverà anche lì (nel paese TikTok era stato vietato nel 2020). Negli anni Resso si era diffusa molto in questi paesi soprattutto perché era stata in grado di rispondere all’interesse degli utenti per la musica più locale e meno mainstream, intercettando velocemente nuovi successi e tendenze.

TikTok Music offre la possibilità di avere consigli personalizzati basati sugli ascolti, di leggere i testi delle canzoni in tempo reale, di creare playlist a cui possono collaborare più utenti, di importare musica e di cercare le canzoni a partire dalle parole del testo. Permette anche di scaricare musica per ascoltarla quando si è offline, come fa ora l’offerta Premium di Spotify. E offre un servizio come quello della app Shazam, per riconoscere le canzoni che si stanno ascoltando in tempo reale.

A differenza di Spotify a Amazon Music, che possono essere utilizzati nella loro versione gratuita con pubblicità o nella versione a pagamento con una serie di vantaggi, TikTok Music prevede solo il modello su abbonamento. Avrà un costo attorno all’equivalente di 3 euro al mese, col primo mese di prova gratuita: poco meno di quanto costa adesso Spotify Premium negli stessi paesi.