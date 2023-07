Il testamento di Berlusconi lascia la maggioranza di Fininvest ai figli maggiori

Mercoledì è stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi, morto a inizio giugno, e giovedì mattina è stato reso pubblico ai media. L’agenzia ANSA scrive che i figli maggiori Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno ricevuto una quota tale da avere insieme il 53 per cento di Fininvest: la maggioranza del gruppo fondato da Silvio Berlusconi che possiede Mondadori, una quota di MFE (ex gruppo Mediaset) e una di Mediolanum, oltre che la proprietà del Monza, squadra di calcio di Serie A, e del Teatro Manzoni di Milano. I due figli avevano già insieme il 15, 3 per cento di Fininvest, oltre che incarichi molto importanti all’interno delle aziende del gruppo: Marina Berlusconi è presidente di Fininvest e Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato di MFE e consigliere di amministrazione di Fininvest.

Gli altri tre figli, Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi e Luigi Berlusconi, avuti con la seconda moglie Veronica Lario, avevano già il 21,4 per cento di Fininvest e a loro andrà la parte restante. Hanno ruoli più marginali all’interno delle aziende di famiglia: Barbara e Luigi sono consiglieri di amministrazione di Fininvest, mentre Eleonora non ha alcun ruolo. Il testamento prevede anche che andranno 100 milioni di euro al fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, altri 100 milioni alla compagna Marta Fascina e 30 a Marcello Dell’Utri, storico amico di Berlusconi e manager delle sue aziende, e tra i fondatori di Forza Italia.

Pubblicità

La questione dell’eredità di Silvio Berlusconi era molto rilevante anche perché dalle modalità scelte per la divisione dipende il futuro delle aziende, di cui tre sono quotate in borsa: MFE, Mondadori e Mediolanum.