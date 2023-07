OceanGate, l’azienda del sommergibile Titan, ha sospeso tutte le proprie attività

OceanGate, l’azienda che aveva prodotto il sommergibile Titan che era imploso lo scorso 18 giugno durante un viaggio organizzato al largo delle coste canadesi per visitare il relitto del Titanic, ha annunciato di aver sospeso tutte le proprie attività. L’azienda, che oltre ad aver realizzato il sommergibile era anche l’organizzatrice del viaggio, lo ha fatto sapere con un breve messaggio pubblicato sul proprio sito Internet. OceanGate è un’azienda statunitense, fondata nel 2009 da Guillermo Söhnlein e Stockton Rush: quest’ultimo era tra le persone morte nell’implosione del Titan, ed era anche l’amministratore delegato dell’azienda.

Intorno all’azienda c’erano da tempo molti dubbi riguardo alla sicurezza dei viaggi che organizzava. Nei giorni scorsi diversi esperti avevano per esempio fatto notare che il Titan era fatto di un mix di fibra di carbonio e titanio, un fatto molto insolito per imbarcazioni di questo genere, generalmente realizzate con materiali più robusti come acciaio o titanio. Inoltre OceanGate non aveva mai voluto sottoporlo a certificazione di sicurezza, al contrario di quanto avviene per la maggior parte dei sommergibili: un processo che negli Stati Uniti non è obbligatorio per le imbarcazioni private ma che è altamente consigliato per evitare i moltissimi rischi che accompagnano le esplorazioni sottomarine.