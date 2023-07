L’esercito israeliano ha detto di aver bombardato una zona del Libano vicina al confine tra i due paesi in risposta a un lancio di missili

L’esercito di Israele ha fatto sapere di aver bombardato una zona del Libano vicino al confine tra i due paesi, in risposta a un lancio di missili del Libano verso Israele. Sempre secondo le informazioni diffuse dall’esercito israeliano, uno dei missili lanciati dal Libano sarebbe esploso nel territorio di Israele. L’esercito libanese non ha commentato la notizia e per il momento nessun gruppo armato ha rivendicato l’attacco missilistico dal Libano di cui ha parlato l’esercito israeliano.

L’agenzia di stampa statale libanese ha detto che più di 15 missili israeliani hanno colpito i dintorni dei due piccoli paesi di Kfarchouba e Halta, nel sud-est del paese, vicino al confine con Israele e la Siria. Sarebbe stato colpito anche il paese di Ghajar, che è conteso tra Libano e Israele e si trova al confine tra il Libano e la zona delle alture del Golan in Siria, occupata da Israele.

Israele ha invaso più volte il Libano, l’ultima nel 2006, e i rapporti tra i due paesi rimangono molto tesi. Lo scorso aprile c’erano stati grossi bombardamenti reciproci tra Israele e gruppi armati palestinesi in Libano: l’esercito israeliano aveva descritto il suo bombardamento in territorio libanese come il più violento dal 2006.