C’è stata un’esplosione in un tribunale nel centro di Kiev: una persona è morta e due sono state ferite

Mercoledì pomeriggio intorno alle 17 locali (le 16 italiane) c’è stata un’esplosione nel tribunale Shevchenskivskyi, nel distretto di Shevchenko, nel centro di Kiev, la capitale dell’Ucraina. Sulle cause dell’esplosione si sa ancora poco: citando «informazioni preliminari» l’amministrazione militare di Kiev ha detto che un uomo che stava venendo accompagnato a un’udienza avrebbe fatto detonare un esplosivo nei bagni del tribunale, e sarebbe successivamente morto, secondo informazioni diffuse dal ministero dell’Interno ucraino. Due agenti delle forze dell’ordine sarebbero invece rimasti feriti. Per ora non si hanno notizie di morti o feriti, e sul posto ci sono forze speciali e unità cinofile che stanno indagando sull’accaduto.